Строительство трассы Казань — Екатеринбург будет координировать рабочая группа из Прикамья Группу возглавил зампредседателя правительства Пермского края Григорий Невоструев Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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В Пермском крае создана специальная рабочая группа, которая будет сопровождать проектирование и строительство трассы М-12 Казань — Екатеринбург. Соответствующее распоряжение во вторник, 7 июня, подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Руководителем группы назначен зампредседателя краевого правительства Григорий Невоструев, его заместителем — министр транспорта региона Андрей Алякринский. Также в состав рабочей группы вошли главы Октябрьского и Чернушинского городских округов, руководители и сотрудники профильных ведомств, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, поручение продлить скоростную автомагистраль М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга 21 апреля дал президент РФ Владимир Путин. Часть новой трассы — порядка 84 км — пройдёт по южной территории Пермского края вблизи Чернушки и Октябрьского.

В государственной компании «Автодор» «Новому компаньону» пояснили, что, согласно планам, это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. Сроки строительства будут уточнены по результатам обеспечения финансирования в проекте.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе рабочей встречи с Дмитрием Махониным сообщил, что при строительстве будут использованы местные песок и щебень. Кроме того, госкомпания планирует открыть в Пермском крае филиал для дальнейшей работы над проектом.

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