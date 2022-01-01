Елена Синица За прошлую неделю составлено более 200 протоколов за безбилетный проезд в городском транспорте Пока штраф за это нарушение составляет 500 руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю составлено более 200 протоколов за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми. Это стало самым большим количеством с начала года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас размер штрафа составляет 500 руб. за первичное нарушение и 1 тыс. за повторное.





Напомним, ранее краевой парламент поддержал законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд. Штраф может составить 2,5 тыс. руб. за первое нарушение.





В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что сейчас доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.





При этом депутаты высказали мнение, что проблема безбилетников имеет место быть, но решать её нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.

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