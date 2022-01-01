Елена Синица Алексей Дёмкин: «Нельзя сказать, что на рынке строительства произошла непреодолимая ситуация» По словам главы Перми, на стройках использовалось не более 5% импортных материалов Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Строительному рынку в России придётся экстренно перестраиваться из-за проблем с поставкой импортных материалов, но ситуацию нельзя назвать непреодолимой. Об этом заявил глава Перми Алексей Дёмкин на «Камском форуме» 24 марта.

«Так как я имел в своё время отношение к строительной отрасли, то хотел бы отметить следующее: на стройке использовалось в денежном выражении до 5% импортных материалов, — сказал Алексей Дёмкин. — Анализируя сегодня рынок, я понимаю и знаю, есть отечественные производители, аналоги, которые можно использовать как при промышленном, так и при гражданском строительстве. Безусловно, придётся экстренно перестраиваться, но нельзя сказать, что на рынке произошла какая-то непреодолимая ситуация».

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что регион нацелен на продолжение строительства всех запланированных социальных объектов.

Глава Перми Алексей Дёмкин также отмечал, что все строящиеся объекты будут завершены, однако возможны сдвиги по срокам.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что эксперты прогнозируют рост цен на стройматериалы.

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