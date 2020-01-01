Елена Синица От повышения цен до прекращения поставок Эксперты — о том, что будет происходить с ценами на стройматериалы в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Росстата, по итогам 2021 года цены на строительные материалы в среднем выросли на 24%. Эксперты отмечают, что тенденции к снижению ожидать точно не стоит. К тому же геополитическая ситуация с Украиной может повлиять на рынок кардинально по-разному, заключают они.

Общая картина

По итогам 2021 года цены на кирпич в России на фоне общего удорожания стройматериалов выросли почти на 38%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Национальное объединение строителей.

При этом, согласно данным объединения, средний рост цен за 2021 год на битум составил 42,9%, плиты перекрытия — 25%, доски обрезанные — 42,2%. Кровельный материал подорожал на 30,3%, кирпич — на 37,7%, раствор — на 16%, бетон — на 15,4%.

В то же время в целом стоимость строительных материалов в России за 2021 год выросла на 24%, передаёт информагентство со ссылкой на данные Росстата. В декабре цены в среднем выросли на 0,2%, в том числе на красный кирпич и ламинат — на 1,9%, оконное стекло — на 1,2%, рубероид — на 0,8%. В декабре подешевели: древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные — на 1,4%, обрезные доски — на 0,1%.

Мнения

Последние несколько лет цены на стройматериалы, материалы для производства мебели растут как на дрожжах, говорит директор мебельной фабрики «Привет макет» Никита Семёнов. По его словам, сейчас уже сложно уследить за их ростом.

«Можно попасть в очень неприятную ситуацию. Рассчитываешь на одни цены, планируешь. Они резко растут, и ты уже взятые заказы вынужден выполнять себе в убыток», — говорит Семёнов.

От ситуации с ростом цен никуда не деться, считает Никита Семёнов. В то же время есть примеры с дешевеющими стройматериалами, например фанера, говорит он. Правда, долго ли продлится снижение цены — неизвестно. Семёнов отмечает, что рост цен изначально был связан со строительным «бумом» в 2021 году, сейчас же он прошёл. Эксперт считает, что снижения цен ждать не стоит, скорее всего, они останутся на прежнем уровне.

«В середине прошлого года мы заметили, что люди уже не покупают что-то чуть подороже. Смотрят на мебель, которая всё же подешевле. Вся мебель, находившаяся в сегменте «относительно недорогая», перешла в сегмент дорогой. Это стало ощутимо для кошелька», — сказал Семёнов.

В связи с ситуацией с Украиной наиболее ощутимый рост цен в России будет на фурнитуру, говорит Никита Семёнов. По его словам, вся хорошая фурнитура в основном привозится из Европы. Соответственно, сейчас либо она станет в 1,5—2 раза дороже, либо её вовсе не будет.

Также он отметил, что подорожают и плитные материалы. Они производятся в России, но с использованием различных компонентов.

«Все видят уже курсы валют. Стоимость мебели складывается из материала, фурнитуры и рабочей силы. Последняя в России дешёвая, но раз цены растут, то и рабочая сила должна подорожать. У нас в стране всё время всё дорожает. В ближайшее время тенденции к снижению цен я точно не вижу. Поэтому, если вам нужна мебель, её нужно заказывать, не ждать снижения. Но в кредиты залезать точно не стоит», — заключил Семёнов.

Ещё один важный момент — сейчас могут быть перебои с поставкой материалов, говорит эксперт. Есть компании, которые держат всё на складе и покупают заранее, а есть небольшие компании, которые сделать этого не могут. Соответственно, стоит уточнить, все ли материалы есть в наличии и не будет ли перебоев, советует Никита Семёнов.

Удорожание стройматериалов — обычная инфляционная история, а ставка Центробанка фактически говорит о реальном уровне инфляции, считает президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Из-за сложившейся геополитической ситуации, по его словам, сейчас можно ожидать либо серьёзного удорожания импортных материалов, либо вовсе прекращения поставок. Что касается основных материалов, производящихся в России, каких-то факторов, которые бы могли резко повлиять на рост цен, не наблюдается, отмечает Жданов.

«Какие-то изменения можно ждать во всём, что касается прямого импорта. Но строительство всё же больше ориентировано на материалы местного производства. Хотя, конечно, есть какие-то импортные компоненты. Уже произошло в целом импортозамещение, стало развиваться собственное производство. Основная масса материалов российского производства», — заключает Олег Жданов.

Нельзя спрогнозировать, что на сферу строительства повлияет именно ситуация с Украиной, считает экс-председатель инфраструктурного комитета заксобрания Виктор Плюснин.

«Тема Украины — очень сложная. Мы не все детали происходящего знаем, как минимум. Сегодня говорить о том, будет ли эта ситуация влиять на что-то или нет — не в этом ведь всё дело. Есть внутриэкономические факторы, а сказать, что повлияет именно эта история — невозможно», — говорит он.

Если отталкиваться от внутриэкономической ситуации, то «каких-то революционных вещей» тоже не произойдёт, считает Плюснин.

В то же время он отметил, что сейчас дорожает людской ресурс в любом бизнесе. Если ещё не так давно 30 тыс. руб. были вполне неплохой зарплатой, то сейчас найти человека, который хотел бы за эти деньги качественно работать, уже практически невозможно, поясняет Виктор Плюснин.

«Жизнь в целом становится дороже, мы это ощущаем. Это факт», — говорит он.

Про стройки

Если говорить о влиянии удорожания стройматериалов на крупные инфраструктурные проекты, то эксперты отмечают, что ситуация решаема. Обсуждение этой проблемы началось ещё летом прошлого года. Тогда спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин выразил опасения, что подрядчики начнут массово отказываться от инвестпроектов. По его словам, реализация этих инвестпроектов выросла в цене на тот момент примерно на 30% по сравнению с предусмотренным по контракту финансированием.

Впрочем, в августе 2021 года были приняты необходимые корректировки в законодательство на федеральном уровне.

«Вышло соответствующее постановление правительства, как делается перерасчёт по федеральным стройкам, какие документы должен предоставлять исполнитель госзаказа. Были за это время и ситуации с разрывом контрактов. На уровне региона также был издан нужный документ, и компании этим пользовались. Но речь идёт именно о государственных и муниципальных заказах, это не касается коммерческих строек и строительстве жилья», — прокомментировал Олег Жданов.

Виктор Плюснин в то же время обратил внимание, что со стороны государства вопросы переоценки контрактов и увеличения их стоимости решаются довольно медленно. Если частные компании могут себе позволить оперативно обсудить повышение оплаты работ, то в случае с госконтрактами так не получится, говорит он.

«Мы эту историю уже проходили. К нам обращались предприниматели, что хотят построить объект, но условно тот же металл вырос в цене не на сколько-то, а даже во сколько-то раз. И как это пройти? Законодательно нет механизма, который позволил бы быстро решить эту задачу. Потом эту задачу вроде как решили, но сколько прошло времени? Некоторые компании уже вовсе разорились. Есть над чем работать», — заключил Плюснин.

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