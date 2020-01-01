Елена Синица Перестроились Как выросли цены на стройматериалы и чем это грозит крупным стройкам к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года стоимость строительных материалов увеличилась на 25—50%. Во многом это связано с высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство и кратно увеличившимся экспортом этих товаров. Однако, опасаются эксперты и политики, рост цен на стройматериалы может спровоцировать отказ подрядчиков от участия в крупных инвестпроектах, которые сегодня реализуются в городе и крае.

Как изменились цены

Во втором квартале этого года среди всех стройматериалов на «Авито» в России наиболее значительно выросли цены на строительные смеси, рассказывает руководитель категории «Дом, обустройство, дача» Ольга Попова. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года их стоимость выросла в 3,6 раза. При этом в Перми стоимость строительных смесей за год увеличилась лишь на 13%, приобрести их можно в среднем за 350 руб.

Листовые материалы также выросли в цене. Со второго квартала 2020 года они подорожали на 51%. В Перми этот вид стройматериалов показал даже больший рост: с прошлого года цена выросла в четыре раза и составила в среднем 1250 руб.

Товары в разделе «Металлопрокат» в среднем продавали практически за 500 руб., что на 43% дороже, чем в 2020 году. В Перми средняя стоимость товара возросла на 19% и достигла 345 руб. Пиломатериалы стали дороже на 32% по сравнению с прошлым годом. А вот в Перми цена на них не изменилась — в среднем всё те же 723 руб.

По словам директора «Леруа Мерлен» в Перми Сергея Николаева, материалы из древесины прибавили в средней розничной цене 40—50%, а изделия из металла — 25—59%. Это связано с высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство в Европе, США и Китае, говорит Николаев. «Вследствие этого существенно выросли объёмы экспорта, что привело к острому дефициту на внутреннем рынке. При этом спрос в России не уменьшается. В период самоизоляции и после него отмечается резкий скачок спроса на дачные участки во многих городах, в том числе в Перми», — поясняет он.

Диктуют цены

Повышение стоимости строительных материалов обусловлено несколькими причинами, считает Ольга Попова. Основными факторами стали рост цен на мировом рынке, а также увеличение внутреннего и внешнего спроса. Дополнительным фактором является повышение интереса к покупке загородного жилья и, соответственно, к материалам для ремонта после пандемии. Россияне стали меньше путешествовать и вкладывать больше средств в благоустройство домов и квартир. «Эта тенденция сохраняется и в 2021 году», — отмечает Сергей Николаев.

Кроме этого, добавляет он, росту цен поспособствовали и программы льготного ипотечного кредитования, в том числе на строительство домов. Также оказала влияние сезонная (весенне-летний период) активизация строительных работ.

Диктуют цены заводы, которые производят плитные материалы, отмечает директор мебельной фабрики «Привет макет» Никита Семёнов. «Говорят, что в связи с пандемией и ограничением производств в других странах нашим выгоднее экспортировать продукцию. В итоге на нашем рынке потребители вынуждены чуть ли не драться за материал, — говорит Семёнов. — Соответственно и цены выросли. Правда это или нет, нам разбираться особо некогда. Но то и дело поставщики присылают сообщения, что стоимость увеличивается на десятки процентов сразу».

Рост цен, скорее всего, замедлится, считает директор пермского «Леруа Мерлен» Сергей Николаев. С ним соглашается директор СК «ИндивиДом» Вячеслав Баданин. По его словам, эксперты прогнозируют откат цен на 25—30% после недавнего трёхкратного роста по некоторым позициям. Это объясняется тем, что «многие спасались, заполняя склады, чтобы можно было зафиксировать конкурентоспособные цены». При этом в «ИндивиДом» считают, что для российского рынка не характерна отрицательная динамика. По их мнению, это возможно, только если случится падение спроса ниже уровня 2020 года, причём в мировом масштабе. Ожидать периода относительной стабильности можно до весны 2022 года, говорят в строительной компании.

В то же время в «ИндивиДом» отмечают, что на повышение цен может повлиять программа ипотечного кредитования для ИЖС, которую президент поручил разработать до декабря 2021 года.

Нехорошая ситуация

Существует риск, что подрядчики будут массово отказываться от исполнения инвестиционных проектов, которые реализуются в Перми. Эти опасения на заседании думского комитета по бюджету и налогам высказал спикер гордумы Дмитрий Малютин. По его словам, реализация этих инвестпроектов выросла в цене примерно на 30% по сравнению с предусмотренным по контракту финансированием.

Замглавы администрации Виктор Агеев не исключил, что стоимость увеличится больше, чем на 30%, и тогда придётся идти на расторжение контрактов, перепроектирование и прохождение госэкспертизы снова: «Такое развитие событий крайне нежелательно, но пока мы по всем объектам остаёмся в рамках 30%».

В заксобрание уже обращались строительные компании, стоимость контрактов которых выросла на 40% и больше, рассказывает председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин. «Ситуация очень нехорошая для строительства, особенно для объектов, которые строятся за счёт бюджета, — соглашается Плюснин. — Всё то, что строится за бюджетные деньги, регламентировано законодательством, в том числе по цене. Откуда финансирование-то взять?»

Впрочем, по его словам, 9 августа были приняты корректировки в законодательство на федеральном уровне. Они позволяют увеличивать стоимость контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года, до 30%. «Это ситуацию не то что прямо спасёт, потому что контракты у всех разные, но, по крайней мере, не приведёт к тому, что начнётся расторжение контрактов. Сейчас правительство должно установить конкретный порядок реализации закона, должны быть свои внутренние документы. Это точно будет сделано, вопрос только в том, как именно», — говорит Виктор Плюснин.

Президент Торгово-промышленной палаты Олег Жданов добавляет, что из-за повышения цен есть риск невыполнения программы капремонта, так как подрядчики приостановили работу из-за отсутствия средств: «Никто не ожидал такого повышения, плюс 4% — может быть, но не 70—80%. Федеральное постановление поможет перенести в мирное русло конфликт подрядчиков и заказчиков. Сейчас выбор такой: либо разорвать контракт и попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, либо обивать пороги и доказывать, что выросла стоимость стройматериалов». По словам Жданова, предприятиям уже рекомендовано обращаться в Управление государственной экспертизы Пермского края для перерасчёта стоимости контрактов.

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