Елена Синица Алексей Дёмкин: «Все строящиеся объекты будут завершены» Однако сроки могут сдвигаться Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Все строящиеся инфраструктурные объекты будут завершены. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин заявил во время прямого эфира 17 марта.

«Я объезжал все стройки, которые у нас заявлены к 300-летию. Пообщавшись с руководителями строительных компаний, пытаясь понять, с какими сложностями сталкиваются, я прихожу к выводу, что мы вытянем все стройки, — сказал Дёмкин. — Несмотря не меняющиеся конъюнктуру, состав материалов. Мы сможем найти достойные аналоги российского производства или ближнего зарубежья, и тем самым не останавливать стройку объектов».





Он также добавил, что из-за меняющейся логистики по срокам могут быть небольшие «сдвижки вправо», но тем не менее все строящиеся объекты будут завершены. По его словам, сейчас меняются комплектующие, пересматриваются цены проектов.





«Да, всё станет несколько дороже, но мы понимаем, что на текущем пути нельзя бросить эти объекты», — отметил Дёмкин.





Ранее губернатор Пермского края заявил , что все главные стройки в Пермском крае обеспечены финансированием.

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