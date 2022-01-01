Мария Сыропятова Дмитрий Махонин: Все главные стройки в Пермском крае обеспечены финансированием Новое здание художественной галереи будет построено в срок Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Все основные строительные объекты, запланированные на 2022 год, обеспечены финансированием. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире ВГТРК.

«Сейчас цены на строительные материалы стабилизировались, мы заранее заложили увеличение по сметной стоимости и проверили это в рамках госэкспертиз», — отметил Дмитрий Махонин, уточнив, что повышение цен произошло не только из-за событий на Украине, а является долгосрочным трендом.

Дмитрий Махонин также обратил внимание на то, что из-за ситуации на Украине могут сложиться условия даже для снижения цен на строительные материалы.

«Экспортные рынки будут ограничены, поэтому все производители строительных материалов будут ориентированы на внутренний рынок. Предложение на внутреннем рынке будет больше, чем спрос. Это создаёт предпосылки для снижения цен», — прокомментировал Махонин. Он отметил, что с битумом и щебнем в дорожной отрасли это уже происходит. Также уже стабилизировались цены на металл.

По словам губернатора, новое здание художественной галереи, как и планировалось, будет построено к 2023 году.

«Никаких изменений в связи с тем, что там работает турецкий подрядчик, не предвидится, — отметил Махонин. — В ближайшее время начнутся основные строительные работы».

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