Дмитрий Махонин: Пермский край нацелен на продолжение строительства всех запланированных социальных объектов Министр строительства РФ обсудил с регионами антикризисные меры поддержки отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал участником рабочего совещания, посвящённого мерам поддержки строительной отрасли в рамках текущей экономической ситуации. Провёл совещание министр строительства РФ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

В заседании также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, представители федерального Минстроя, строительного блока регионов и главы субъектов Российской Федерации.

Напомним, 14 марта президентом страны Владимиром Путиным был подписан закон, предусматривающий второй пакет антикризисных мер, в том числе, направленный на поддержку строительной отрасли. Среди них — сокращение сроков процедур по правилам землепользования и застройки, а также документам территориального планирования, что позволит уменьшить инвестиционно-строительный цикл. В документе также учтены особенности земельных отношений, кадастрового учета и регистрации прав в 2022 году. Данная мера направлена на минимизацию случаев приостановок и отказов в регистрации, и, как следствие, позволит ускорить темпы строительства. Изменен и механизм установления расчета штрафов за неуплату услуг ЖКХ.

«Формирование инструментов поддержки продолжается, сейчас идет работа над еще одним дополнительным комплексом мер, направленных на стабилизацию ситуации в отрасли, а также по принятию необходимых подзаконных актов. Вся проработка происходит в тесном диалоге с регионами, заинтересованными ведомствами, застройщиками и производителями. Это позволяет нам своевременно реагировать на происходящие события и внедрять комплекс мер для реальной работы», — отметил Ирек Файзуллин.

В рамках повестки участники также обсудили темы по переходу на ежемесячный пересчет индексов изменения сметной стоимости, перенос сроков обязательного перехода на использование технологий информационного моделирования, а также проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях и строительство новых школ.

В ходе заседания представители регионов озвучили предложения для дальнейшего взаимодействия.

Отметим, в Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина профильные ведомства совместно с застройщиками проводят анализ ситуации в строительной сфере для дальнейшей совместной проработки решений, направленных на максимальное сохранение стабильности в отрасли в регионе.

«На сегодня у профильных ведомств один из приоритетов работы — анализ и пересмотр существующих проектных решений и сроков инвестиционных циклов строительства социальных объектов. Кроме того, принятые поправки в законодательстве, позволят региону более гибко подходить к ценообразованию. Отдельное внимание власти уделяют импортозамещению в строительной отрасли, но все понимают, что решение этих вопросов требует времени. Мы продолжим прорабатывать механизмы поддержки отрасли и будем в этих процессах координироваться с правительством РФ. Чтобы эти инструменты были действенными, сейчас, как никогда важно получать обратную связь от представителей отрасли. Пермский край нацелен на продолжение строительства всех запланированных социальных объектов, и надеется, что застройщики продолжат выполнять свои обязательства», — обозначил Дмитрий Махонин.

Ранее в Прикамье был создан оперативный штаб по отслеживанию цен на стройматериалы для незамедлительного реагирования на их изменения. Кроме того, Минстроем и подрядчиками проводится ревизия проектно-сметной документации (ПСД) по социально значимым объектам на предмет выявления материалов, попавших под санкции, и их оперативную замену в ПСД.

Также связи с тем, что федерацией принято решение о возможности изменения существенных условий договора, одной из мер региональной поддержки предлагается предусмотреть авансовую оплату подрядчикам при условии казначейского или банковского сопровождения и предоставления банковской гарантии. Такая мера поддержки будет предназначена для организаций, осуществляющих свою деятельность по государственным контрактам.

По словам главы региона, такой «штабной» формат работы позволит чутко реагировать на потребности отрасли, а также идти на встречу застройщикам в сфере региональных и муниципальных компетенций. Например, с точки зрения создания льгот и упрощения процедуры предоставления для застройки земельных участков краевой и муниципальной собственности.

В завершении встречи Ирек Файзуллин отметил, что формирование антикризисных мер в строительной отрасли при участии регионов будет продолжаться и дальше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.