Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жюри «Золотой маски» приедет в Пермь 19 марта Среди исполнителей в «Дон Жуане» не будет двоих номинантов Поделиться Поделиться Твитнуть

«Дон Жуан»

Андрей Чунтомов

19 и 20 марта в Перми будет работать жюри Национальной театральной премии «Золотая маска»: оно специально приедет, чтобы посмотреть спектакли, которые трудно «инсталлировать» на московских площадках.

Поздно вечером 19, 20 и 21 марта члены жюри будут оценивать спектакль компании «немхат» «Пермское море» (16+), показы которого состоятся в бассейне «Олимпия». Спектакль заявлен в номинации «Эксперимент», поэтому его будут отсматривать оба жюри — и музыкального, и драматического театра.

20 марта состоится конкурсный показ оперы Моцарта «Дон Жуан» (12+), поставленной в Пермском театре оперы и балета режиссёром Маратом Гацаловым. Спектакль претендует на Национальную театральную премию в семи номинациях, однако двух номинантов жюри оценить не сможет: дирижёр Артём Абашев не будет участвовать, потому что разорвал отношения с театром, его место займёт Владимир Ткаченко. О причинах отсутствия исполнителя заглавной партии — украинского певца Андрея Бондаренко, номинированного за мужскую роль в опере, — официально ничего не сообщается, мы можем только догадываться. Вместо него выступит пермский солист Энхбат Тувшинжаргал.

Зато театр гарантирует, что номинантка в категории «Женская роль в опере» Надежда Павлова точно приедет из Гамбурга и примет участие в представлении.

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