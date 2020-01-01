Немецкий Дуйсбург высказался за сохранение побратимских отношений с Пермью Соглашение о сотрудничестве между городами было подписано в 2007 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Дуйсбург / фото: commons.wikimedia.org

На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо от обер-бургомистра города Дуйсбурга (ФРГ) Зёрена Линка, в котором он высказался за сохранение побратимских отношений с Пермью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Я очень надеюсь и желаю, чтобы этот конфликт (военная операция на Украине. — Ред.) не затронул партнёрские отношения между нашими городами. Надеюсь, мы сможем сохранить взаимное доверие, которое бережно созидалось в ходе истории партнёрства наших городов, — говорится в послании Зёрена Линка. — Надеюсь, что наше партнёрство останется таким же прочным и переживёт эти тяжёлые времена. Давайте рассматривать наши партнёрские отношения как общее устремление к скорейшему восстановлению мира».

Напомним, соглашение об установлении побратимских отношений между Пермью и Дуйсбургом было подписано в октябре 2007 года.

Ранее городской совет Оксфорда заявил о прекращении действия соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Пояснялось, что побратимские отношения прервутся до окончания военной операции на Украине.

В письме лорд-мэру Оксфорда глава Перми высказался за сохранение побратимских связей.

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