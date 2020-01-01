Сергей Данилов Алексей Дёмкин просит Оксфорд не разрывать побратимские отношения с Пермью Глава Перми направил официальное письмо лорд-мэру Оксфорда Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Демкин отправил официальное письмо лорд-мэру Оксфорда, в котором предлагает сохранить побратимские отношения между городами. Об этом мэр Перми сообщил в своём Instagram.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— Пермь подтверждает ценность и важность многолетней дружбы между нашими городами как на уровне местной власти, так и всего городского сообщества. Оксфорд был одним из первых городов-побратимов Перми, и за все эти годы нам вместе удалось достичь высокого уровня взаимопонимания, уважения и сотрудничества.

Побратимство всегда было вне геополитики, оно основано на связях между людьми. Мы разделяем единые человеческие ценности, и я вместе с жителями Перми выражаю надежду, что наши конструктивные отношения, доказавшие свою прочность, помогут сохранить живой канал взаимодействия и в трудные времена.

Напомним, что вчера, 6 марта, городской совет Оксфорда заявил о прекращении действия соглашения о побратимских отношений с Пермью. Информация об этом опубликована на сайте совета.

Поясняется, что побратимские отношения прервутся до окончания военной операции на Украине.

В обращении также сообщается, что мэр Оксфорда направлял главе Перми письмо на эту тему. Но не получив ответа, местные власти «с тяжёлым сердцем» приняли решение о прекращении побратимских отношений с Пермью.

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