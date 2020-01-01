Елена Синица Оксфорд заявил о прекращении побратимских отношений с Пермью Отношения прервутся до окончания военной операции на Украине Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Городской совет Оксфорда заявил о прекращении действия соглашения о побратимских отношений с Пермью. Информация об этом опубликована на сайте совета.

Поясняется, что побратимские отношения прервутся до окончания военной операции на Украине.





В обращении также сообщается, что мэр Оксфорда направлял главе Перми письмо на эту тему. Но не получив ответа, местные власти «с тяжёлым сердцем» приняли решение о прекращении побратимских отношений с Пермью.

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