Андрей Стрельцов
Ещё два иностранных баскетболиста покинули «Парму»
В Пермь не вернутся поляк Марцел Понитка и латыш Марекс Мейерис
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В расположение БК «Парма» больше не вернутся игроки пермской команды поляк Марцел Понитка и латыш Марекс Мейерис. Об этом сообщает сообщает телеграм-канал «Перехват».
Напомним, ранее из пермской команды выбыли американец Джеремайя Хилл, главный тренер Казис Максвитис, его ассистент Гинтарас Каджюлис, баскетболисты Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми семь побед и четыре поражения.
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