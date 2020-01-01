Андрей Стрельцов Ещё два иностранных баскетболиста покинули «Парму» В Пермь не вернутся поляк Марцел Понитка и латыш Марекс Мейерис Поделиться Поделиться Твитнуть

В расположение БК «Парма» больше не вернутся игроки пермской команды поляк Марцел Понитка и латыш Марекс Мейерис. Об этом сообщает сообщает телеграм-канал «Перехват».





Напомним, ранее из пермской команды выбыли американец Джеремайя Хилл , главный тренер Казис Максвитис , его ассистент Гинтарас Каджюлис, баскетболисты Адас Юшкявичюс , Эйгирдас Жукаускас.





В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми семь побед и четыре поражения.

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