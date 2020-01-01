Баскетбольный клуб «Парма» остался без главного тренера Казис Максвитис заявил, что не вернётся в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Константин Долгановский

Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис не вернётся в Пермь. Об этом сообщает properm.ru. Портал ссылается на комментарий литовского специалиста телевидению TV3.

«Я уже сообщил об этом руководству пермского клуба и остаюсь в Литве. Все остальные условия будут уточнены позже», — заявил Максвитис.

Напомним, впервые Максвитис возглавил «Парму» в июне 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая восьмое место.

В апреле 2020 года «Парма» решила воспользоваться опцией в контракте Максвитиса и продлила соглашение с тренером ещё на один сезон. В сезоне-2020/21 «Парма» под руководством Максвитиса вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ и пробилась в «Финал четырёх» Кубка Европы ФИБА.

В июле 2021 года Максвитис подписал новый контракт с «Пармой».

Добавим, что в тренерском штабе «Пармы» работают ещё двое литовцев — Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас. А в основном составе команды играют два баскетболиста из Литвы и по одному из Латвии, США и Польши.

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