Андрей Стрельцов БК «Парма» объявил о продлении контракта с главным тренером Казисом Максвитисом Специалист возглавил команду в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Константин Долгановский

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал новый контракт с главным тренером Казисом Максвитисом, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.

Соглашение рассчитано на два года по схеме «1+1».

Максвитис возглавил «Парму» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 под руководством литовского специалиста пермяки впервые боролись за место в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Сезон-2020/2021 под его руководством стал самым успешным в истории клуба. «Парма» вышла в плей-офф Лиги ВТБ, пробилась в «Финал четырёх» Кубка ФИБА-Европа, а также одержала победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

Напомним, что ради работы в Перми Максвитис отказался возглавить национальную сборную Литвы. Клуб и специалист продлевают договор второй раз.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.