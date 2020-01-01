Андрей Стрельцов
«Парму» покинут ещё три литовца
Это помощник главного тренера и два игрока
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Литовские баскетболисты Адас Юшкявичус и Эйгирдас Жукаускас, а также ассистент наставника команды Гинтарас Каджюлис покинут пермскую «Парму» вслед за главным тренером Казисом Максвитисом, об этом сообщает агентство «Перехват».
Пока нет информации, продолжат ли карьеру в пермском клубе другие иностранные игроки: это латыш Марекс Мейерис, американец Джеремайя Хилл, поляк Марцел Понитка и белорус Артем Параховский.
На сегодняшний день «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице единой лиги ВТБ.
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