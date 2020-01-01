Андрей Стрельцов «Парму» покинут ещё три литовца Это помощник главного тренера и два игрока Поделиться Поделиться Твитнуть

Адас Юшкявичус / фото: БК "Парма"

Литовские баскетболисты Адас Юшкявичус и Эйгирдас Жукаускас, а также ассистент наставника команды Гинтарас Каджюлис покинут пермскую «Парму» вслед за главным тренером Казисом Максвитисом , об этом сообщает агентство «Перехват».





Пока нет информации, продолжат ли карьеру в пермском клубе другие иностранные игроки: это латыш Марекс Мейерис, американец Джеремайя Хилл, поляк Марцел Понитка и белорус Артем Параховский.





На сегодняшний день «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице единой лиги ВТБ.

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