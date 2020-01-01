Андрей Стрельцов «Парму» покинул игрок из США Джеремайя Хилл сообщил об этом сам в социальных сетях Поделиться Поделиться Твитнуть

Джеремайя Хилл

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Американский баскетболист Джеремайя Хилл покидает пермскую «Парму». Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

Тем временем, пермский баскетбольный клуб официально подтвердил лишь уход главного тренера Казиса Максвитиса.

СМИ же сообщили, что команду покинут литовские баскетболисты Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас, ассистент тренера Гинтарас Каджюлис.

Неизвестна судьба ещё двух иностранных легионеров. Это латыш Марекс Мейерис и поляк Марцел Понитка.

Белорус Артём Пароховский почти наверняка останется в команде.

Между тем, Единая Лига ВТБ выступила с заявлением о том, что нынешний розыгрыш продолжается, несмотря на то что эстонский «Калев» покинул турнир, а многие легионеры ушли из своих клубов. 5 марта чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжится согласно утверждённому календарю. В этот день «Парма» сыграет в Петербурге с «Зенитом».

В данный момент Лига работает с клубами над оптимизацией расписания.

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