Елена Синица Приезд беженцев из ДНР и ЛНР в Пермский край ожидается 26 февраля Также уточнены места для размещения прибывших Поделиться Поделиться Твитнуть

Украинские беженцы в России

moe-online.ru

По данным на 09:00, ещё не был сформирован состав, который должен доставить в Пермский край эвакуированных из ДНР и ЛНР. Приезд беженцев в регион ожидается к 26 февраля. Об этом сообщил зампред краевого правительства Александр Борисов во время заседания 24 февраля.

Борисов также сообщил, где именно разместят прибывающих. Так, планируется задействовать территории лагерей «Звёздный» (Пермь) — 250 человек, «Комета» (Пермский район) — 150 человек, «Сказка» (Березники) — 130 человек.





«Сегодня ещё рассмотрим санаторий «Оазис» в Нытве и «Атлант» в посёлке Майском», — добавил Борисов.





Напомним, ранее сообщалось, что в регион приедут 500 беженцев.





В Прикамье объявлен сбор средств и вещей для вынужденных переселенцев.





По инициативе реготделения партии «Единая Россия» с 23 февраля открылись три пункта сбора помощи.

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