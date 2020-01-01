Елена Синица В ближайшее время в Пермский край приедут 500 беженцев из ДНР и ЛНР Пункты временного размещения подготовят в Перми и Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В ближайшее время в Пермский край из ДНР и ЛНР приедет 500 беженцев. Об этом на заседании совета глав сообщил зампред краевого правительства Александр Борисов.

Для прибывших будут подготовлены пункты временного размещения в Перми и Пермском районе.





«Думаю, что 500 человек — это только первая волна. Если понадобится, в дальнейшем будем использовать пункты в Березниках, Бардымском округе. В основном это санатории и детские оздоровительные лагеря», — заявил Борисов.





Он также добавил, что в регионе состоялось заседание оперативного штаба, на котором детально обсуждались различные вопросы, начиная от обеспечения питанием и заканчивая оказанием медицинской помощи всем прибывшим. В ближайшее время будут разработаны рекомендации для всех властей местного самоуправления.





«Наша задача — обеспечить достойный приём, чтобы люди ни в чём не нуждались. Обеспечить гражданам психологическую поддержку и, если получится, сделать пребывание максимально комфортным», — сказал Борисов.





«Не если получится, а получится», — ответил губернатор края Дмитрий Махонин.





Борисов отметил, что «точно получится», так как у региона уже есть опыт. Кроме этого, в 2014 году часть жителей Украины остались в Пермском крае и остаются здесь до сих пор.





«Беженцы едут в первую очередь в ближайшие области, но тем не менее мы тоже обязаны сделать всё, если возникнет такая необходимость, не оставить людей в беде. Мы уже сейчас подтвердили МЧС России свою готовность к размещению беженцев, — сказал губернатор. — Мы должны обеспечить всё. С точки зрения министерства социального развития у нас должны быть подготовлены помещения, минздрав — это оказание медпомощи и при необходимости тестирование на коронавирус. По линии министерства транспорта необходима координация деятельности с основными перевозчиками, в том числе РЖД. В частности, вопрос организации пунктов регистрации прибывающих на железнодорожном вокзале. Минпром и минагро — вопросы трудоустройства людей. Также мы понимаем, что процесс обучения не должен прерываться. Беженцами становятся и дети, вопрос их обучения должен быть взят на контроль».

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