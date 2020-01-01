В Прикамье объявлен сбор средств для прибывающих в регион беженцев Также начался сбор вещей для вынужденных переселенцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное министерство соцразвития открыло счёт для сбора средств на оказание помощи прибывающим в Пермский край вынужденным временным переселенцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Средства можно направить на расчётный счёт или сделать платёж через QR-код.

Кроме того, объявлен сбор вещей для прибывающих. Пункты приёма организованы во всех органах соцзащиты Пермского края. Адреса и контактные телефоны опубликованы на сайте министерства.

В качестве гуманитарной помощи можно привозить тёплые вещи, посуду, продукты питания (чай, сахар, муку, крупы, консервы, сухое детское питание), средства личной гигиены.

Напомним, Пермский край уже подтвердил готовность принять около 500 человек с территории Донбасса. В основном это женщины, дети и представители старшего поколения.

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