«Единая Россия» в Прикамье организовала сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса С 23 февраля открываются три пункта сбора помощи в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края активно включилось в сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, которые прибудут в регион. Напомним, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина Пермский край подтвердил готовность принять около 500 человек — в основном, это женщины, дети и представители старшего поколения, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

По словам Дмитрия Махонина, жители края не могут оставаться равнодушными к судьбам тех, кто оказался в сложной ситуации. «Люди переезжают через границу, прежде всего в соседние регионы — в Ростовскую область и на Кубань. Тем не менее и Пермский край должен сделать всё, чтобы не оставить их в трудную минуту в беде и принять их у себя. Это не новая практика — несколько лет назад регион также принимал беженцев, часть которых осталась жить и трудиться в крае», — подчеркнул губернатор.

По инициативе реготделения партии «Единая Россия» с 23 февраля открываются три пункта сбора помощи:

— в помещении исполкома партии по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 12, тел. 8 (342) 236-08-55; время работы: будние дни — с 10:00 до 17:00, суббота — с 10:00 до 13:00;

— в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210, 8 (342) 236-82-29; время работы: будние дни — с 10:00 до 17:00;

— в ресурсном центре «Пермь семейная» (ПРОО «НАСМНОГО») по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 61в; время работы: будние дни — с 10:00 до 15:00, суббота — с 12:00 до 18:00, воскресенье — с 10:00 до 13:00.

Во вторник, 22 февраля, состоялось селекторное совещание со всеми местными отделениями партии «Единая Россия» в муниципалитетах края, а также с партнёрскими организациями. Совещание провёл руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов, заместитель руководителя региональной общественной приёмной председателя партии Елена Савельева и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», председатель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

Организаторы сбора подчёркивают, что в качестве гуманитарной помощи можно привозить НОВЫЕ тёплые вещи, зимнюю обувь, посуду, продукты питания (чай, сахар, муку, крупы, консервы, сухое детское питание), средства личной гигиены (мыло, зубную пасту, зубные щётки, туалетную бумагу, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники), постельные принадлежности, детские канцелярские принадлежности и игрушки. Продукты питания должны быть в заводской упаковке с длительным сроком хранения.

По словам секретаря регионального отделения партии Вячеслава Григорьева, «Единая Россия» не может остаться в стороне от людского горя, и многие депутаты от партии уже принимают участие в организации помощи.

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