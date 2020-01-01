Беженцы с Донбасса прибудут в Пермский край 25 февраля Пункты временного размещения будут находиться в Перми и Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Украинские беженцы в России / фото: moe-online.ru

Беженцы с Донбасса прибудут в Прикамье в пятницу, об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Государственной думы от Пермского края Ирина Ивенских.

«Пермский край готовится принять жителей ДНР и ЛНР. Их прибытие ожидается 25 февраля», — написала она.

Напомним, о скором прибытие в наш регион 500 беженцев с Донбасса на заседании совета глав сообщил зампред краевого правительства Александр Борисов.

Для прибывающих готовятся пункты временного размещения в Перми и Пермском районе.

«Думаю, что 500 человек — это только первая волна. Если понадобится, в дальнейшем будем использовать пункты в Березниках, Бардымском округе. В основном это санатории и детские оздоровительные лагеря», — заявил Борисов.

В Прикамье объявлен сбор средств вещей для вынужденных переселенцев

По инициативе реготделения партии «Единая Россия» с 23 февраля открылись три пункта сбора помощи.





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