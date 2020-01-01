Арбитражный суд разрешил застройку территории Товарного двора Наложенные ранее обеспечительные меры сняты Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 22 февраля снял обеспечительные меры, которые были наложены в рамках судебного спора по сделке купли-продажи имущественного комплекса Товарного двора в Перми, об этом сообщает properm.ru.

Ранее тот же суд удовлетворил ходатайство РЖД о запрете совершения на земельных участках любых действий.

С ходатайством об отмене обеспечительных мер обратилось правительство края. По словам чиновников, меры нарушают интересы подрядчиков, которые уже ведут работы на объекте. Прокуратура поддержала требования кабмина. Против выступили только представители РЖД.

Также суд назначил экспертизу рыночной стоимости права аренды участков, которая поручена специалистам минюста.

Экспертиза продлится до 25 мая, до тех пор суд объявил перерыв.

Напомним, прокуратура Пермского края продолжает оспаривает законность сделки по продаже объектов недвижимости, которые власти Прикамья выкупили у «Российских железных дорог» за 798 млн руб. Здесь планируется построить транспортно-пересадочный узел и проложить автомагистраль.

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