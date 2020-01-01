Арбитражный суд запретил проводить сделки с имуществом Товарного двора в Перми Представители РЖД добились принятия обеспечительных мер Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края 7 февраля удовлетворено заявление АО «РЖД» о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков, где ранее располагался Товарный двор.

В обоснование требования заявитель указал, что после оспариваемой сделки (2018 год) Пермский край фактически стал распоряжаться полученными объектами недвижимости и правами на земельные участки. Всё это может вовлечь в судебный процесс «иных лиц и потребовать предъявление новых исков». Также это может привести «к невозможности исполнения судебного акта по заявленным требованиям о полной реституции».

В РЖД считают, что принятие обеспечительных мер позволит сохранить существующее состояния дел между сторонами, и при не нарушит баланс интересов сторон до рассмотрения спора по существу.

Определением суда на время разбирательства правительству края запрещено совершать действия по отчуждению спорных участков, а также обременению правами на них третьих лиц.

Напомним, в 2018 году краевые власти выкупили у РЖД объекты недвижимости в районе железнодорожного вокзала Пермь II за 798 млн руб. На месте бывшего Товарного двора, принадлежавшего «Российским железным дорогам», власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стахановской, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити».

Летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку по покупке имущества недействительной, считая стоимость завышенной и полагая, что земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было просто изъять. Тогда Арбитражный суд Пермского края в иске прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября 2021 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций. В итоге дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Первое заседание состоялось 21 декабря 2021 года. Следующее планируется 15 февраля 2022 года.

Кстати, в ходе последнего заседания прокуратура уточнила исковые требования. Теперь надзорный орган требует вернуть в бюджет только 400 млн руб. Исковые требования были изменены, так как вернуть имущество «в натуре» уже нельзя: сооружения демонтированы.

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