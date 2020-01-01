Мария Сыропятова
Экс-министр спорта Пермского края возглавил ледовую арену в Кировском районе
Олег Глызин стал руководителем дворца спорта «Прикамье»
Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин стал руководителем дворца спорта «Прикамье» (до сентября 2021 года — ДЮЦ «Здоровье»). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на аккаунт в социальной сети депутата гордумы Перми Натальи Росляковой.
Дворец спорта «Прикамье» расположен в Кировском районе Перми по адресу ул. Ласьвинская, 1. Основной актив — стадион и ледовая арена.
Напомним, что с марта по октябрь 2021 года учреждение возглавляла бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева. В октябре 2021 года она ушла с поста руководителя на фоне конфликта с трудовым коллективом. После этого учреждение возглавила Анна Матюшева, руководившая одним из подразделений учреждения.
В ноябре 2021 года «Новый компаньон» сообщал, что Людмила Гаджиева приступила к исполнению обязанностей первого замначальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы».
Олег Глызин руководил краевым минспорта в 2017—2018 годах. В 2012—2016 годах он возглавлял администрацию Кировского района Перми.
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