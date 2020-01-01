Мария Сыропятова Экс-министр спорта Пермского края возглавил ледовую арену в Кировском районе Олег Глызин стал руководителем дворца спорта «Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Глызин

Сергей Федосеев

Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин стал руководителем дворца спорта «Прикамье» (до сентября 2021 года — ДЮЦ «Здоровье»). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на аккаунт в социальной сети депутата гордумы Перми Натальи Росляковой.

Дворец спорта «Прикамье» расположен в Кировском районе Перми по адресу ул. Ласьвинская, 1. Основной актив — стадион и ледовая арена.

Напомним, что с марта по октябрь 2021 года учреждение возглавляла бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева. В октябре 2021 года она ушла с поста руководителя на фоне конфликта с трудовым коллективом. После этого учреждение возглавила Анна Матюшева, руководившая одним из подразделений учреждения.

В ноябре 2021 года «Новый компаньон» сообщал, что Людмила Гаджиева приступила к исполнению обязанностей первого замначальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы».

Олег Глызин руководил краевым минспорта в 2017—2018 годах. В 2012—2016 годах он возглавлял администрацию Кировского района Перми.

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