Людмила Гаджиева приступила к работе в учреждении департамента образования Москвы Бывший замглавы Перми назначена первым заместителем начальника ГКУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первым замначальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы» назначена бывший заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. Информация об этом появилась на сайте организации.

Учреждение занимается сопровождением деятельности департамента по финансовому обеспечению подведомственных ему государственных образовательных организаций, ведением бухучёта и осуществлением расчётов по оплате труда.

Напомним, в январе 2021 года вице-мэр Перми по социальным вопросам Людмила Гаджиева покинула должность. Источник в администрации губернатора тогда пояснил «Новому компаньону», что увольнение связано с недовольством её работой, которое неоднократно высказывал губернатор.

В марте Гаджиева возглавила ДЮЦ «Здоровье». Эту должность она покинула в октябре.

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