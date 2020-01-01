Людмила Гаджиева официально возглавила ДЮЦ «Здоровье»
Бывшая замглавы администрации города Людмила Гаджиева приступила к работе на новой должности, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию Перми.
Сегодня начальник департамента образования Анна Деменева представила коллективу МАУ ДЮЦ «Здоровье» Людмилу Гаджиеву как нового руководителя. Нынешний руководитель учреждения Александр Богачев останется в ДЮЦ на посту заместителя директора.
Напомним, бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева уволилась в начале года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.