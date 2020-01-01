Людмила Гаджиева официально возглавила ДЮЦ «Здоровье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывшая замглавы администрации города Людмила Гаджиева приступила к работе на новой должности, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на мэрию Перми.

Сегодня начальник департамента образования Анна Деменева представила коллективу МАУ ДЮЦ «Здоровье» Людмилу Гаджиеву как нового руководителя. Нынешний руководитель учреждения Александр Богачев останется в ДЮЦ на посту заместителя директора.

Напомним, бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева уволилась в начале года.

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