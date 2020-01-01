Людмила Гаджиева увольняется из администрации Перми Ей предложили несколько вариантов трудоустройства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», вице-мэр Перми Людмила Гаджиева сегодня, 26 января, написала заявление об увольнении по собственному желанию и сегодня же её последний рабочий день. Источник в администрации губернатора пояснил, что она покинула должность из-за недовольства её работой, которое неоднократно высказывал губернатор.

У неё есть несколько вариантов дальнейшей работы, большинство из которых связаны со спортивной отраслью. Среди них значится манеж «Спартак». Кроме того, вакантным является кресло директора гимназии №17.

Напомним, накануне пресс-служба администрации Перми сообщила, что врио главы города Алексей Дёмкин пригласил на должность вице-мэра по социальным вопросам депутата гордумы Алексея Грибанова.

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