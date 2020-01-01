Скончалась директор гимназии №17 Элеонора Падей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ушла из жизни директор гимназии №17, Заслуженный учитель России Элеонора Падей, сообщают в администрации Перми.

Элеонора Падей руководила гимназией на протяжении 45 лет. Благодаря умелому руководству Элеоноры Николаевны гимназия №17 стала признанным лидером в системе образования Прикамья, заняла заметное место во всероссийских рейтингах общеобразовательных организаций.

По итогам независимого анализа образовательных результатов учреждение включено в списки «100 лучших школ по экономическому профилю», «100 лучших школ по математическому профилю». Учреждение входит в число «300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России», в число «500 лучших образовательных организаций страны — 2019».

Заслуги Элеоноры Падей получили высокую оценку на государственном уровне. Она была награждена знаком «Отличник народного просвещения», а её имя занесено в «Книгу Почёта» отрасли «Образование» города Перми.

Коллектив ИД Компаньон приносит соболезнования родным и близким Элеоноры Падей.

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