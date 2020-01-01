Елена Синица Людмила Гаджиева покинула пост директора ДЮЦ «Здоровье» Она написала заявление об увольнении по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 22 октября, Людмила Гаджиева уволилась с поста директора детско-юношеского центра «Здоровье».Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник, близкий к городской власти.

По словам источника, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.





«Она объяснила свой шаг переездом в Москву. Новое место работы бывший директор не назвала» — сказал собеседник издания.





По данным портала Ura.ru, Людмила Гаджиева переходит на работу в Минэкономразвития РФ.





Напомним, ДЮЦ «Здоровье» Гаджиева возглавляла с марта 2021 года. Она покинула мэрию в конце января.

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