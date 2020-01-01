Андрей Стрельцов Число завоеванных медалей пермскими спортсменами на Олимпиаде осталось прежним Пермяк Евгений Климов в составе сборной ОКР занял седьмое место в соревновании команд прыгунов с трамплина Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 14 февраля, сборная России по прыжкам с трамплина заняла итоговое седьмое место в соревновании команд на Олимпийский Играх в Китае. Наши «летающие лыжники» набрали в сумме 806,5 балла. В составе команды был и пермский спортсмен Евгений Климов.

Это была предпоследняя олимпийская дисциплина, где выступали спортсмены Пермского края.

Теперь у пермских болельщиков осталась надежда на лыжницу Марию Истомину, которая примет участие в гонке на 30 км.





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