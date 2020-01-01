Андрей Стрельцов
Число завоеванных медалей пермскими спортсменами на Олимпиаде осталось прежним
Пермяк Евгений Климов в составе сборной ОКР занял седьмое место в соревновании команд прыгунов с трамплина
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В понедельник, 14 февраля, сборная России по прыжкам с трамплина заняла итоговое седьмое место в соревновании команд на Олимпийский Играх в Китае. Наши «летающие лыжники» набрали в сумме 806,5 балла. В составе команды был и пермский спортсмен Евгений Климов.
Это была предпоследняя олимпийская дисциплина, где выступали спортсмены Пермского края.
Теперь у пермских болельщиков осталась надежда на лыжницу Марию Истомину, которая примет участие в гонке на 30 км.
Напомним, с начала старта Олимпиады региональные спортсмены завоевали три награды. «Бронза» в могуле у Анастасии Смирновой, «серебро» в командных смешанных состязаниях у прыгуна с трамплина Евгения Климова и ещё одну бронзовую награду в личном зачёте завоевала Татьяна Иванова среди саночниц.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть