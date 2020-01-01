Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине Спортсмен выиграл награду в составе сборной страны в командном миксте по прыжках на лыжах с трамплина Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в командном миксте на Олимпиаде в Пекине. Лидером команды, куда вошли Ирма Махиня, Данил Садреев и Ирина Аввакумова, был прыгун из Пермского края Евгений Климов. Россияне в сумме набрали 890,3 балла.

Первое место заняла команда Словении. Третьи - канадцы. Добавим, что по ходу соревнований четыре команды (Япония, Австрия, Германия и Норвегия) получили штрафы за экипировку и не смогли вмешаться в борьбу за награды.

Отметим, что у России не было медалей в прыжках на лыжах с трамплина больше 50 лет. Последний раз золотую медаль выиграл ещё советский прыгун Владимир Белоусов на Олимпиаде-1968 в Гренобле.

Это вторая награда у пермских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Ранее «бронзу» в могуле завоевала Анастасия Смирнова. Это произошло впервые в истории российского спорта.





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