Анастасия Смирнова из Чусового завоевала «бронзу» Олимпиады в Китае Это первая награда для прикамских спортсменов на этих соревнованиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Смирнова

Девятнадцатилетняя российская спортсменка Анастасия Смирнова, представляющая Пермский край, завоевала «бронзу» в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка показала результат 77,72 балла.

Победу праздновала спортсменка из Австралии Джакар Энтони (83,09), второе место заняла американка Джелин Кауф (80,28).

Всего в турнире участвовали четыре российские спортсменки и все из Прикамья, воспитанницы СШОР «Огонёк». Кроме Смирновой, это Полина Чудинова, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина — в итоговом протоколе девушки заняли 17, 23 и 24 места соответственно.

Всего Пермский край на Олимпиаде в Китае представляют восемь атлетов.

В воскресенье, 6 февраля, пятое место в соревнованиях на нормальном трамплине завоевал прыгун на лыжах из Пермского края Евгений Климов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.