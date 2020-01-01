Андрей Стрельцов Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов стал пятым на Олимпиаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов занял пятое место в соревновании на нормальном трамплине в рамках Олимпиады в Пекине. До призового места ему не хватило чуть-чуть. Перед прыжками двух последних претендентов на медали он шёл третьим.

Победу одержал японец Рёю Кобаяси, вторым стал австриец Мануэль Феттнер, бронзовую медаль забрал Давид Кубацкий из Польши.

Отметим, что восьмое место занял ещё один россиянин Данил Садреев, он сумел сделать самый дальний прыжок дня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.