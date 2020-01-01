Андрей Стрельцов Саночница из Чусового Татьяна Иванова завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Пекине Иванова стала первой российской саночницей, завоевавшей медаль на Олимпиаде в личном виде программы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото LiveSport.Ru

Сегодня в Пекине прошли заключительные заезды у женщин-саночниц. После вчерашних стартов российская спортсменка из Пермского края Татьяна Иванова шла третьей. Сегодня она сумела удержать эту позицию после третьего и четвертого заездов.

Татьяна Иванова стала первой в истории России саночницей, завоевавшей медаль на Олимпиаде в личном виде программы.

До этого в Сочи спортсменка из Чусового стала серебряным призером в командных заездах.

Бронзовая награда Ивановой стала десятой медалью сборной России на Олимпиаде. Три из них принадлежат пермским спортсменам. Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле, а Евгений Климов был лидером команды прыгунов с трамплина, которая завоевала серебро.





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