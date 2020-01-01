Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея может получить имя коллекционера «пермских богов» Обсуждается идея сменить название «художественная галерея» на «художественный музей» Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Коллектив и руководство Пермской художественной галереи обдумывают возможность смены названия. Об этом директор учреждения Юлия Тавризян рассказала 27 января на встрече с архитектором Александром Михайловым, где вместе с постоянными посетителями галереи обсуждались вопросы строительства нового здания и формирования в нём новой экспозиции, сообщает ura.ru

Как пояснила «Новому компаньону» Юлия Тавризян, в новом здании, которое строится на территории завода Шпагина по проекту архитектурного бюро SPEECH, экспозиция будет существенно шире, чем в здании Спасо-Преображенского собора, где галерея квартирует сейчас.

Экспозиция художественной галереи предполагает демонстрацию произведений искусства, в первую очередь живописи; в новом же здании будет выставлена и нумизматика, и античные древности; будет особый раздел, посвящённый истории галереи и её основателям. Именно поэтому появилась мысль сменить название «художественная галерея» на «художественный музей»: новая экспозиция будет в большой степени музейной.

Кроме того, учреждению может быть присвоено имя Николая Серебренникова, создателя одной из самых ценных коллекций галереи — коллекции пермской деревянной скульптуры.

Однако, как подчёркивает Юлия Тавризян, это всего лишь идея, которая нигде всерьёз не обсуждалась.

Напомним, в настоящее время активно обсуждается дизайн-проект экспозиции галереи, которая разместится в новом здании, а также скорый переезд части фондов во временное хранилище на ул. Окулова.

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