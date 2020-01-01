Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская художественная галерея может получить имя коллекционера «пермских богов»
Обсуждается идея сменить название «художественная галерея» на «художественный музей»
Коллектив и руководство Пермской художественной галереи обдумывают возможность смены названия. Об этом директор учреждения Юлия Тавризян рассказала 27 января на встрече с архитектором Александром Михайловым, где вместе с постоянными посетителями галереи обсуждались вопросы строительства нового здания и формирования в нём новой экспозиции, сообщает ura.ru
Как пояснила «Новому компаньону» Юлия Тавризян, в новом здании, которое строится на территории завода Шпагина по проекту архитектурного бюро SPEECH, экспозиция будет существенно шире, чем в здании Спасо-Преображенского собора, где галерея квартирует сейчас.
Экспозиция художественной галереи предполагает демонстрацию произведений искусства, в первую очередь живописи; в новом же здании будет выставлена и нумизматика, и античные древности; будет особый раздел, посвящённый истории галереи и её основателям. Именно поэтому появилась мысль сменить название «художественная галерея» на «художественный музей»: новая экспозиция будет в большой степени музейной.
Кроме того, учреждению может быть присвоено имя Николая Серебренникова, создателя одной из самых ценных коллекций галереи — коллекции пермской деревянной скульптуры.
Однако, как подчёркивает Юлия Тавризян, это всего лишь идея, которая нигде всерьёз не обсуждалась.
Напомним, в настоящее время активно обсуждается дизайн-проект экспозиции галереи, которая разместится в новом здании, а также скорый переезд части фондов во временное хранилище на ул. Окулова.
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