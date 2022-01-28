Антиковидные ограничения в Прикамье продлены до 28 февраля
С 1 февраля не менее 30% госслужащих должны будут перейти на удалённую работу
Сегодня, 28 января, на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса принято решение продлить в Пермском крае срок действия введенных ранее антиковидных ограничений до 28 февраля и ввести новые.
Так, торговым и торгово-развлекательным центрам теперь необходимо осуществлять допуск и обеспечивать нахождение посетителей только в масках.
Кроме того, с 1 февраля не менее 30% государственных гражданских служащих, работников государственных предприятий и учреждений обязаны перейти на удаленную работу.
Эти меры будет добавлены в указ губернатора и вступят в силу с момента опубликования документа.
В Пермском крае также продлеваются правила при посещении концертов, спектаклей, спортивных мероприятий, фитнес—клубов и т.п. предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании; работа ресторанов, баров и других заведений общественного питания в период с 23.00 до 6.00 всё так же запрещена, при этом, во всех заведениях общепита необходимо соблюдать социальную дистанцию между посетителями и другие требования. В торговых центрах допускается обслуживание только лиц с QR-кодами. В общественном транспорте, магазинах, парковках, лифтах, аптеках и других местах массового пребывания людей обязательно ношение масок.
На оперштабе было также заявлено, что школьников Пермского края из-а роста заболеваемости на следующей неделе могут перевести на «удалёнку», а министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о готовности амбулаторного звена к пиковым нагрузкам.
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