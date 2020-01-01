Елена Бардукова Количество бригад неотложной помощи в Пермском крае увеличено до 1055 В середине февраля планируется оборудовать 14 дополнительных реанимационных коек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе заседания оперштаба по коронавирусу министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о готовности амбулаторного звена к пиковым нагрузкам.

В частности, до 1055 увеличено количество бригад неотложной помощи, которые занимаются в том числе выдачей лекарственных препаратов амбулаторным пациентам при получении положительного экспресс-теста на коронавирус. Также со следующей недели лекарства начнут выдавать бригады скорой помощи.

«На закупку лекарственных препаратов выделено 340 млн руб., на данный момент они находятся в конкурсных процедурах. На этой неделе мы получили распоряжение о выделении федеральных средств в размере 74 млн руб., тоже запустим их в процедуры», — сообщила Анастасия Крутень.

В целом с начала пандемии на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов в Прикамье выделено 1,3 млрд руб., из которых 666 млн руб. — средства края.

Также, по словам министра, на оборудование реанимаций из регионального бюджета направлено 50 млн руб., что позволит развернуть 14 дополнительных реанимационных коек.

«В середине февраля оборудование должно поступить», — пояснила министр.

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