Елена Бардукова Школьников Пермского края на следующей неделе могут перевести на «удалёнку» Но минобр планирует избежать полного перехода на дистанционную учёбу Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за роста заболеваемости ОРВИ на следующей неделе может быть рассмотрен вопрос о переводе школьников Пермского края на дистанционное обучение. Об этом на заседании регионального оперштаба по коронавирусу заявил главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев.

На данный момент полностью закрыты 25 школ и пять детских садов в 12 территориях Пермского края. По ОРВИ закрыты 894 класса, по COVID-19 — 718.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что система готова к полному переходу на «дистанционку», но ведомство планирует сделать всё возможное, чтобы избежать этого. В частности, сейчас используется тактика разобщения, когда на карантин уходят отдельные классы и школы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил рассмотреть вариант частичного перехода школьников на «удалёнку», когда одна часть класса учится очно, вторая — дистанционно. По словам Раисы Кассиной, организовать такой процесс достаточно сложно, «тем не менее это возможно».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.