Суд не стал рассматривать жалобу «Сатурн-Р» на передачу в собственность Перми школы в ЖК «Арсенал» Причина отказа формальная Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в ЖК «Арсенал»

Администрация Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» в рассмотрении дела о безвозмездной передаче школы в ЖК «Арсенал» в собственность мэрии Перми. Об этом сообщает properm.ru.

Причина отказа формальная. При подаче апелляции компания не предоставила документы, подтверждающие, что её копии вручены администрации Перми, правительству края и третьим лицам. Суд предложил застройщику «исправиться» до 28 февраля.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрией по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

Мэрия обратилась в суд и выиграла дело во всех инстанциях.

В начале сентября 2021 года Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание школы в ЖК «Арсенал».

1 декабря в школе в ЖК «Арсенал» начались занятия.

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