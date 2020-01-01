Елена Синица В Перми открылась школа в ЖК «Арсенал» Занятия начались 1 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в ЖК «Арсенал»

Администрация Перми

1 декабря в школе в ЖК «Арсенал» начались занятия. Об этом в своём профиле в Instagram сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Наконец в истории с открытием второго корпуса школы дизайна «Точка» поставлена точка, — говорится в посте. — 1 декабря открылось одно из крупнейших образовательных учреждений города, оснащённых самым современным цифровым оборудованием, разными мастерскими. Сегодня дети впервые пришли в свою новую, просторную школу на ул. Василия Татищева, 7».





Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрией по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.





Мэрия обратилась в суд и выиграла дело во всех инстанциях





В начале сентября Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание школы в ЖК «Арсенал».

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