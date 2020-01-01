Елена Синица Краевой минздрав готов развернуть ещё 7,5 тыс. «ковидных» коек Сейчас развёрнуто 2,5 тыс. коек для больных коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края готов развернуть 7,6 тыс. коек для лечения больных коронавирусом. Об этом в прямом эфире 20 января сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

По словам главы ведомства, сейчас в регионе развёрнуто 2,5 тыс. «ковидных» коек, из которых занято около 1,5 тыс. В резерве сейчас стоит ещё 7 тыс. коек.





«Мы планируем ещё найти 500-600 коек. Фактически мы эту работу уже сделали, расчёты провели, поняли, в каких это лечебных учреждениях. Для разворачивания от момента потребности нам нужна будет неделя. Мы надеемся, что этого хватит», — сказала Крутень.





Она добавила, что также будут использоваться койки долечивания.





Напомним, глава краевого минздрава также заявила, что в регионе не удастся значительно увеличить число бригад скорой помощи.





Кроме того, ранее Анастасия Крутень сообщила, что привиться от коронавируса готова половина подростков региона.

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