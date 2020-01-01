Елена Синица В Прикамье примерно половина подростков готовы вакцинироваться от ковида Вакцинация будет проходить в детских поликлиниках и в школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Около половины от общего числа подростков региона в возрасте от 12 до 17 лет готовы вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень во время прямого эфира.

Она также добавила, что вакцинация будет проходить добровольно в детских поликлиниках и в школах. Для того чтобы поставить прививку, необходимо только согласие от родителей.





Глава ведомства сообщила, что поставка вакцины ожидается в ближайшее время, но точных сроков не назвала.





Ранее сообщалось, что для иммунизации будет использована вакцина «Спутник М», по сути это второй компонент вакцины «Спутник V» с уменьшенным содержанием антигена.

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