Елена Синица Анастасия Крутень: Нам не удастся увеличить в разы количество бригад скорой помощи На весь регион прибавится только 40 бригад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае прибавится только 40 бригад скорой помощи. Об этом в прямом эфире сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

«Нам не удастся увеличить в разы количество бригад скорой помощи, потому что эта помощь ограничена обязательным наличием профильного специалиста — врача или фельдшера скорой помощи. Количество бригад может быть увеличено только в соответствии с количеством этих специалистов», — пояснила Крутень.





Она также добавила, что при этом в два раза увеличится количество бригад неотложной помощи.





«Если у нас на пике заболеваемости в 2021 году количество бригад неотложной помощи составляло 400, в 2020-м — 200. В этом году увеличим до 800», — сообщила глава ведомства.





Напомним, ранее сообщалось, что привиться от коронавируса готова половина подростков региона.

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