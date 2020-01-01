Елена Синица Краевой парламент принял в первом чтении законопроект о едином цвете такси Изменения могут вступить в силу уже в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Такими предлагают сделать все такси в Пермском крае

Депутаты краевого парламента приняли в первом чтении законопроект об унификации цвета такси. Решение принято на пленарном заседании 20 января.

На заседании председатель комитета по бюджету Елена Зырянова поинтересовалась, повысятся ли цены на услуги такси после принятия законопроекта. На это глава краевого минтранса Андрей Алякринский ответил, что на ценообразовании нововведение не скажется.





Согласно законопроекту, кузов легкового такси должен быть белого цвета. На нём должна быть расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.





Отметим, что введение единой цветовой гаммы коснётся только тех, у кого истекла лицензия. Остальные же смогут ездить как и раньше — до истечения срока лицензии.





В случае принятия законопроекта новые требования вступят в силу 1 сентября 2022 года.





В то же время предприниматели отмечают: это может привести к тому, что таксопаркам придётся привлекать перевозчиков из других городов, а часть бизнеса уйдёт в тень.

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