Елена Синица Зимой и летом одним цветом Депутаты краевого парламента обсудили законопроект о введении единых требований к внешнему виду такси Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 23 декабря, на заседании комитета по инфраструктуре Заксобрания Пермского края обсуждался проект закона об унификации цвета такси. Одни депутаты обратили внимание на то, что документ не задевает тему безопасности. Другие отметили, что законопроект требует доработки и обсуждения с представителями бизнеса.

Новые требования

Власти Прикамья предложили изменить требования к внешнему виду такси.

Как говорится в законопроекте, основной цвет кузова должен быть белым. На нём будет расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см.

В заключении об оценке регулирующего воздействия краевой минтранс (является разработчиком проекта) отмечает следующее:

«В любом большом городе есть свои символы: узнаваемый логотип, цвет транспорта, вывесок, указателей, адресных табличек, остановочных комплексов и других элементов городской навигации. Эти символы — маленькая часть повседневной жизни, часть дизайн-кода города, которая и делает его узнаваемым. Новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код города Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой. Любой человек сможет издалека увидеть легальный автомобиль-такси и отличит его от нелегального».

Кроме этого, ведомство отмечает, что большинство легальных автомобилей-такси (97%) имеет белый цвет, поэтому нанесение полосы из квадратов — «легко реализуемое предложение».

Также добавляется, что в преддверии 300-летия Перми регион примет «огромный поток туристов», поэтому данное цветовое решение будет актуальным.

При этом, по расчётам минтранса, нанесение такой полосы обойдётся в 3 тыс. руб. на один автомобиль. В то время как, по данным ведомства, минимальный ежемесячный доход с одного автомобиля составляет 60 тыс. руб.

На проект закона поступило три отзыва от представителей таксомоторных служб: ООО «Пермский извозчик», ИП Кизик Я. Ю., ИП Завальницкий Д. С. Сообщается, что они поддержали законопроект. Уточняется, что в своих отзывах предприниматели отметили, что введение единой цветовой гаммы не повлечёт непредвиденных расходов. Более того, расходы сократятся в связи с ненадобностью оклейки дверей автомобилей плёнкой жёлтого цвета.

Законопроект единогласно поддержал и экспертный совет. Его возглавляет уполномоченный по правам предпринимателей в Прикамье Павел Новосёлов.

Цена вопроса

Как сообщил на заседании министр транспорта Андрей Алякринский, дизайн-макеты разрабатывали институт территориального планирования и частные дизайнеры. Затем минтранс отобрал три наиболее подходящих варианта. Во всех трёх вариантах основной цвет кузова белый, так как 97% автомобилей от числа лицензированных такси в регионе именно такого цвета. Первый вариант предполагал нанесение на боковые поверхности жёлтой полосы, второй – полосы из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Третий вариант подразумевал нанесение регионального рисунка на нижнюю часть боковой поверхности. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин согласовал второй из представленных вариантов.

По словам Алякринского, на законопроект получено положительное заключение от краевого минэка. Также в ходе публичной консультации собрано пять положительных отзывов от представителей таксопарков и общественных организаций.

На заседании также присутствовал представитель таксопарка «Эпоха» Дмитрий Енчев:

«Визитной карточкой города стали пермские автобусы. Приезжают гости из разных городов, и в первую очередь в глаза бросаются именно наши красивые автобусы. Считаю, что и сфера такси должна развиваться в этом направлении, чтобы это было эстетично, красиво и радовало глаз».

Он обратил внимание, что на встречах минтранса с представителями бизнеса, он неоднократно выступал за то, чтобы не вводился жёлтый цвет. По его словам, в такспарках нет автомобилей жёлтого цвета, а в таком случае «обклейка обойдётся очень дорого».

Согласно действующему законодательству, продолжает Енчев, двери автомобилей необходимо обклеивать жёлтым цветом, что стоит 10-12 тыс.руб.

«За последние два года игроки на рынке укрупнились. В основном, 100 и более автомобилей в автопарках. И все они белые, понимаете?, – сказал Дмитрий Енчев. – Потому что это самый дешёвый и доступный цвет. Я не считаю, что переход на этот цвет дорого обойдётся таксопаркам города. Это довольно хорошая договорённость между бизнесом и правительством. Бизнес понесёт минимальные затраты».

Депутат Геннадий Шилов уточнил, прописаны ли в законопроекте какие-то критерии к водителям.

Андрей Алякринский ответил, что проект закона направлен на борьбу с нелегалами, потому что «на сегодняшний день подтвердить, что это официальное такси, достаточно тяжело».

Енчев добавил, что критерии к водителям прописаны в федеральном законе №69. Он предусматривает обязательный трёхлетний стаж водителя. Для регистрации агрегаторы требуют фото водительского удостоверение и паспорта, поэтому водителя с меньшим стажем система не пропустит.

Кроме этого, по словам Енчева, сейчас разрабатывается ещё один закон, согласно которому лицензию будут получать не машины, а сами водители. Возможно, будут организованы специальные курсы, которые водители должны будут пройти в обязательном порядке перед получением лицензии.

Затем председатель комитета Антон Удальёв обратил внимание, что некоторые представители рынка всё же пытаются вызвать резонанс в этой истории.

Как сказал Енчев, сейчас много частников и подработчиков в этой сфере, которые никак не контролируются, поясняет он.

«Заинтересованность в таких перевозчиках есть у тех, кто предоставляет услугу – это агрегаторы. Ведь подача машины для них – это самое главное. Если исключить их (частных перевозчиков – ред.) из этого процесса, возникнут определённые сложности», – сказал Дмитрий Енчев.

«А им-то какая разница на самом деле? Они же всего лишь агрегаторы, владельцы машин – такспопарки», – уточнил Удальёв.

Они получают денежные выплаты с каждого заказа, ответил Енчев. Если подача машин ухудшится, это потерянная прибыль в первую очередь для них.

Удальёв также отметил, что проблема возникает не у тех, кто покупает новые машины, а у тех, кто уже обладает определённым парком.

Представители минтранса же ответили, что проблем не будет. Обклеивать по новым правилам придётся только новые машины и те, у которых истекла лицензия. Остальные же будут «доезживать» без новой обклейки, пока не истечёт лицензия.

Вопрос безопасности

В свою очередь депутат Вероника Куликова уточнила у минтранса, какова доля лицензированных такси в регионе.

По данным агрегаторов, к системе подключено порядка 15 тыс. машин, из которых с разрешением ездит 6 тыс., ответил начальник управления транспортного обслуживания Александр Полыгалов.

«Законопроект общую проблему не решает. Нужно понимать целеполагание. Про красоту в городе и единый стиль всё понятно. А с точки зрения развития отрасли?», – спросила Куликова.

По её словам, представители бизнеса в муниципалитетах говорят о том, что у них попали под лицензию 5-10 автомобилей из 100, а остальные – нелегалы, так как не соответствуют требованиям, которые существуют уже сейчас. В таком случае, при вызове такси нет гарантии, что приедет лицензированный автомобиль. Это, в частности, вопрос безопасности, считает Куликова.

Необходимо добиться того, чтобы пассажиры видели, что к ним приехал лицензированный автомобиль, а водитель прошёл медосмотр, соглашается Полыгалов. Он добавил, что эта проблема будет решена, когда закон по агрегаторам примут на федеральном уровне. Тогда агрегатор сможет подключать к системе только те такси, которые имеют лицензию. Сейчас закон разрабатывается.

Он также отметил, что в минтранс РФ и прокуратуры были направили письма с просьбой проверки агрегаторов на факт незаконного подключения машин к системам, но пока обратной связи нет.

Затем Вероника Куликова предложила собрать ещё один круглый стол с предпринимателями, чтобы обсудить тему ещё раз.

Антон Удальёв отметил, что на следующей неделе Пермская торгово-промышленная палата как раз-таки проведёт заседание инициативной группы по перевозке пассажиров легковым такси. В частности, будет поднят вопрос об этих изменениях.

Депутат Анна Баранова также спросила, не отразится ли введение такого закона на ценообразовании поездок.

На что Дмитрий Енчев ответил, что на стоимость поездок такое решение не повлияет.

В результате члены комитета решили принять информацию к сведению.

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