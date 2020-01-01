Елена Синица Уход в тень Представители бизнеса обсудили, к чему может привести унификация цвета такси в регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) по просьбе бизнеса собралась инициативная группа. На заседании обсуждалось введение новых требований к внешнему виду такси. Предприниматели отмечают, это может привести к тому, что таксопаркам придётся привлекать перевозчиков из других городов, а часть бизнеса уйдёт в тень.

Перекос спроса и предложения





От лица представителей бизнеса на заседании выступил руководитель направления развития бизнеса в Уральском макрорегионе «Яндекс. Про» Михаил Исаенко. По его словам, самая главная задача регионального закона о такси — легализация и «не просто легализация, а безопасность дорожного движения»





«Думаю, никто со мной не будет спорить, что поездка на такси у любого пользователя должна ассоциироваться с безопасностью. Безопасность в центре внимания всего», — начал Исаенко.





Затем Исаенко затронул тему непосредственно цветового оформления такси. Напомним, что региональные власти предложили сделать основной цвет кузова белым, а на нём расположить полосу из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см. По мнению Исаенко, приведение всех автомобилей такси к единому цвету — скоротечное решение.





«Я, может быть, неправильно понимаю структуру Перми. Но я здесь жил практически всё своё детство и юность. Сейчас Пермь очень сильно отличается цветом общественного транспорта. Пермский звериный стиль — это вообще некая фишка города. Но приравнивать все автомобили такси к белому цвету, кажется, немного скоротечное решение», — сказал Михаил Исаенко.





Он также отметил, что у этого законопроекта есть ряд недочётов. В новом законе о такси огромная роль отводится самозанятым. Теперь же самозанятый водитель, не имея машину определённого цвета, не сможет законно оказывать услуги, отмечает Исаенко. Более того, в ведущемся реестре такси никак не отражён цвет автомобилей, а значит, нельзя и узнать, каков процент именно белых автомобилей в данный момент.





Есть вопросы и к уже выданным лицензиям: «Что делать с разрешениями, которые были выданы до появления этих требований? Они действуют на протяжении пяти лет. А юбилей Перми в 2023 году уже. Как мы будем поступать в этом случае?»





Помимо этого, у перевозчиков возникнут дополнительные траты. По данным, которые привёл Исаенко, оклейка одного автомобиля в среднем может обойтись в 17-35 тыс. руб. Это в свою очередь отразится на конечной стоимости для потребителей. Также это приведёт к перекосу соотношения спроса и предложения, добавил Исаенко.





«Спрос на такси никуда не упадёт, а предложение вот, напротив, сильно упадёт. Это приведёт к тому, что коллегам, которые работают с перевозчиками, и водителям, которые помимо проблем с цветом испытывают и другие, не смогут легально работать, — продолжает Михаил Исаенко. —Мы увидим историю, когда вроде бы на бумагах всё есть, но по факту очень большая часть рынка уходит в тень».





Для того чтобы как-то решить эту проблему, агрегаторы будут вынуждены наполнять парки автомобилями нужного цвета. В таком случае, придётся каким-то образом агитировать партнёров из Москвы и других крупных городов, открывать в Прикамье свои представительства и оказывать услуги. А это, в свою очередь, скажется на налоговых поступлениях в краевой бюджет, так как перевозчик из Москвы не обязан регистрироваться в Перми, соответственно, и налог пойдёт в Москву, отметил Исаенко.





Кроме этого, сейчас сложился дефицит на рынке автомобилей, а их цена «оставляет желать лучшего».





«Вспомните цены на автомобили год назад, их наличие в салонах. И что сейчас? Даже при наличии денег машину так просто невозможно взять. В итоге мы придём к тому, что вроде как сделаем всё красиво, но часть рынка уйдёт в теневую историю, — сказал Исаенко. — Водителям будет проще работать не в крупных компаниях, а просто на себя. Индивидуальные предприниматели регистрируются в любом субъекте РФ, открывается диспетчерская и просто осуществляются заказы. Никакой ответственности за пассажиров в таком случае не несётся».





В результате, как считает Исаенко, ни к какой легализации в сфере такси мы не придём.





Обеспечение безопасности





Затем с докладом выступил заместитель министра транспорта Пермского края Александр Полыгалов. Он начал с того, что действующий сейчас закон о такси предусматривает покрытие наружной поверхности кузова любым из следующих цветов: жёлтый, чёрный, белый. Но в то же время, вне зависимости от цвета кузова двери транспортного средства должны иметь жёлтый цвет.





При этом, по словам Полыгалова, введение единого белого цвета кузова и полосы из красных и белых квадратов позволит удешевить существующую потребность в окраске автомобилей.





«Из тех 6000 выданных разрешений на право заниматься перевозкой пассажиров, 97 % являются белыми — это достаточно большой процент. Все мы знаем, что белый цвет автомобиля — самый дешёвый цвет, который можно приобрести у дилера», — сказал Полыгалов.





Он также обратил внимание, что тем, кто уже имеет разрешения, не нужно «резко бежать и переклеивать» автомобили. Согласно новому закону, введение единой цветовой гаммы касается тех, кто только получает лицензию и тех, у кого она истекла. Остальные же будут ездить, как и раньше, до истечения лицензии, и «никто вас не будет заставлять ничего переклеивать».





Также было отмечено, что приведение всех такси, имеющих разрешение на оказание услуги перевозки, к единой цветовой гамме кузова, позволит обеспечить безопасность перевозок. Таким образом, сотрудникам ГИБДД будет проще опознать транспортные средства для проверки всех документов, необходимых для оказания качественной услуги такси. Кроме этого, сами пассажиры смогут визуально определить, что к ним приехала машина легального перевозчика.





«Цветовые решения никак не затрагивают честный бизнес. Наоборот, это будет даже интереснее бизнесу, потому что будут не такие затраты, как сегодня», — резюмировал Александр Полыгалов.





Порядок за субсидию





Затем к обсуждению подключилась председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова:





«Какую цель мы вообще преследуем? Цель — иметь красивые автомобили, которые бы отражали символику города и привлекали туристов? Или мы говорим всё же о легальности? Это очень разные вещи. Если стоит вопрос легальности, то есть масса исследований, что введение единой цветовой гаммы или нескольких цветовых гамм так или иначе приводит к оттоку легальных водителей такси»





Не стоит забывать и о муниципалитетах, где у перевозчиков может быть попросту недостаточно средств для того, чтобы подстроиться под новые требования, считает Зарипова. Она также отметила, что стоит рассмотреть вариант привлечение государственных субсидий для обеспечения автомобилей спецсимволикой.





«Тогда сами предприниматели будут заинтересованы получить эту субсидию и привести автомобиль в порядок», — добавила Ирина Зарипова.





Для того чтобы решить проблему легализации, для начала необходимо ввести электронное получение разрешений.





«У нас есть крупная компания «Яндекс», но кроме неё есть другие игроки. Например, локальные диспетчерские в муниципалитетах. Очень много раз звучало слово «лицензия». Друзья, но ведь такси не лицензирует вид деятельности. Лицензия — это когда субъект предпринимательства берёт на себя какие-то обязательства, а разрешение — это про уведомительный порядок. Когда мы говорим о легализации, наша задача, чтобы предприниматели уведомляли о том, что они работают в такси. Тогда мы можем говорить о том, что раз они уведомили, то должны соблюдать какие-то нормы, — сказала Зарипова. — Здесь важно понимать, что в этих разрешениях уполномоченный орган не может. Поэтому, когда мы говорим о каких-то запретительных барьерах по типу введения цвета, мы получаем большое количество фиктивных разрешений. Здесь мы только себя больше запутаем в вопросе надзорной деятельности».





Высказалась и вице-президент ПТПП Елена Гилязова. Она обратила внимание, что при введении единого цвета возникнут проблемы у новых игроков, только заходящих на рынок и уже имеющих автомобили, но других цветов. Соответственно, им потребуется либо перекрашивать имеющийся автомобиль, либо покупать новый, но белого цвета.





Помимо этого, она предложила предусмотреть переходный период для тех, кто впервые получает разрешение на осуществление перевозок и заходит в рынок с автомобилем не белого цвета. Она считает, что это даст возможность игрокам вести легальный бизнес в сфере пассажирских перевозок и багажа легковым такси.





«Нашей целью является добросовестная конкуренция. Если есть закон, то закон должны соблюдать все и все должны ездить с разрешениями, тогда это действительно здоровая конкуренция. То, что часть рынка работает «в серую», как раз приводит к нелегальной конкуренции, к проблемам у тех, кто соблюдает закон и с этой точки зрения контроль должен быть», — заключила Гилязова.

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