Олеся Максименко Пермский стрелок признан вменяемым Расследование массового убийства в ПГНИУ продолжается Поделиться Поделиться Твитнуть

Экспертиза признала вменяемым Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в Пермском госуниверситете. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершённых преступлений устанавливаются», — рассказал Александр Бастрыкин и добавил, что расследование дела продолжается.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Под арестом он останется до 20 февраля 2022 года.

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