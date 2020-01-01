В Перми из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали гимназию №4 Сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность сигнала Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №4 (Пермь)

yandex.ru/maps

Утром 10 января в дежурные службы Перми поступил анонимный сигнал об угрозе взрыва в гимназии №4 на ул. Екатерининской, 218. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

Сейчас учащиеся и персонал учебного заведения эвакуированы, а сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность сообщения.

Напомним, 20 декабря из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуация прошла в Пермском политехе. 21 декабря в оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании школ №2 и 12. 23 декабря в оперативные службы Перми поступили анонимные сигналы о заложенных взрывных устройствах в зданиях краевой клинической больницы, а также в школах №3, 7 и 12.

Во всех случаях взрывных устройств не обнаружено.

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