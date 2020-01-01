Елена Синица Из-за сообщения о взрывном устройстве в ПНИПУ эвакуировали людей Правоохранительные органы проводят проверку Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском политехе (ПНИПУ) из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали студентов и персонал. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

«По информации краевого министерства территориальной безопасности, по анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в ПНИПУ правоохранительными органами проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.





На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет, добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.